Президент США Дональд Трамп заблокировал публикацию досье демократов по вопросу «российского вмешательства» в президентские выборы в 2016 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо советника Белого дома Дона МакГана, адресованное куратору комиссии в Конгрессе, изучающей «российское дело».

По словам советника, Трамп отказался публиковать документ, потому что «некоторые его части содержат секретную и особенно чувствительную информацию», которая представляет потенциальную угрозу национальной безопасности США.

«Хотя президент склоняется к обнародованию меморандума от 5 февраля, в связи с содержащихся в нём многочисленных секретных и очень чувствительных страниц, он не может сделать это в настоящее время», — говорится в письме Дона Макгэна.

Соответствующий документ был подготовлен демократами в качестве ответа на доклад республиканцев. В начале февраля был опубликован меморандум, в котором говорится о превышении полномочий сотрудниками ФБР при расследовании возможного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. В документе идет о речь о получении ФБР в октябре 2016 года разрешения на слежку за Картером Пейджем — советником Дональда Трампа, который на тот момент был кандидатом в президенты США. Республиканцы утверждают, что в основу заявления ведомства для получения разрешения легли сомнительные аргументы, в том числе доклад Кристофера Стила о «компромате России» на Трампа.

Публикацию меморандума поддержал Дональд Трамп. Он назвал «происходящее в стране» позором и заявил, что многим должно быть стыдно за свои действия. По мнению Демократической партии США, документ направлен на дискредитацию расследования возможного вмешательства России в американские выборы.