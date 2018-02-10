Студентка из Таиланда подарила молодому человеку букет, сделанный из денег. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Девушка несколько раз спрашивала у парня, что он хочет на день рождения. «Он говорил купить ему что-то мужское, — рассказывает она. — Не знаю, что это значит, и как его обрадовать, потому что есть столько всего. И тогда мне пришла в голову эта идея».

Студентка сняла в банке 100 тысяч бат (около 5 200 манат) мелкими купюрами и отнесла их флористу, который соорудил из денег подобие цветочного букета. Затем она отыскала парня в ресторане и вручила ему необычный подарок, отмечает Lenta.



«Все это было для него большим сюрпризом, — утверждает девушка. — Он говорил, что ему не нужны дорогие подарки или всякие излишества. Но это он просто по доброте. А я хотела показать, какой он особенный». По ее словам, букет впечатлил не только молодого человека, но и его друзей, которые были с ним в ресторане.