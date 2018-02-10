Напоминание президента Ильхама Алиева соотечественникам о необходимости возвращения Иравана и других территорий нынешней Армении под юрисдикцию Баку может быть сенсацией для кого угодно, но не для Баку. Истоки генеалогического древа многих из них в тех местах, в том числе и в Ираване. Да, не только этот город, но и 90% территории искусственно созданной страны — это исторические земли, где на протяжении веков жили только азербайджанские тюрки.

Превратности большой политики, итоги первой мировой войны, продажность международной дипломатии, наконец, доверчивость азербайджанских лидеров сыграли злую шутку не только в отношении исконных насельников этих территорий, но и их соседей, которым и сегодня угрожают сепаратизмом неугомонные армяне.

Странно, что когда президент Алиев озвучивает историческую правду, у армян вянут уши. А вянут они потому, что саргсяны, кочаряны, амбарцумяны, саакяны и иже с ними прекрасно осведомлены об исторической правде. Вот почему они ревниво охраняют архивы от чужих глаз. Слишком много кричащих истин в них отображены, и чтобы мир не узнал правду об истинной принадлежности спорных земель, о том, кто является хозяином духовно-исторического наследия, присвоенного армянами, хранители сокровищ исправно передают из поколения в поколение эстафету секретности. Речь о запасниках Мтенадарана, хранилища, название которого имеет персидско-тюркскую дефиницию — «Mətn-е daran» (хранящий тексты).

А документы называют вещи своими именами, проливая свет на то, что земли Эриванского ханства, которые никогда в истории не имели отношения к армянам, в результате насильственной аннексии отошли к ним. Так, нынешние западные и центральные области Армении, Сюникская область, озеро Севан с прилегающими территориями — это исторические земли азербайджанцев.

Об этом знают не только представители старших поколений азербайджанцев, а многие из них являются выходцами из тех мест, но и их молодые отпрыски, жизненные перипетии которых научили их навыку дорожить исторической памятью. Да и как же она может исчезнуть, если поныне живы старшие, родившиеся в том же Иреване, Гумру, Учкилсе и других исконно тюркских городах и ареалах?!

Президент Алиев уверенно провозглашает: «Мы, азербайджанцы, должны вернуться на историческую землю. Это является нашей политической и стратегической целью, к которой мы должны постепенно приближаться». Спрашивается, что не так в обращении? Почему в среде армянских лидеров зашкаливает паника?

Нужно разложить все по полочкам, чтобы не было ненужных кривотолков и интерпретаций. Азербайджанский лидер, непременно озвучивающий то, что соответствует истине, никогда без надобности ничего не озвучивает. И если министерство иностранных дел Армении обвиняет Алиева в «расизме», это только обнажает уязвимость фальшивой пропаганды агрессора перед исторической правдой, а также перед непредсказуемым для агрессора развитием событий.

Президент Армении, принимая в Ереване сопредседателей Минской группы ОБСЕ, призвал посредников обратить внимание на последние заявления азербайджанского руководства. Но Саргсян, как видно, не обременяет себя обязанностью пояснить для себя – почему азербайджанский лидер после многолетнего безуспешного миротворчества обращается к соотечественникам с призывом вспомнить о территориальных потерях, что восходят к началу ушедшего века.

Официальный Ереван, привыкший использовать мифы и надувательства в качестве серьезных аргументов, давно пересек критическую черту, щеголяя авантюризмом и невиданным нахальством. Снисхождение, наивность с коими азербайджанцы подходили в прошлом к решению принципиальных вопросов и необоснованных претензий западного соседа, джентльменские жесты азербайджанских партийных руководителей, вызвавшие каскадные территориальные уступки нахальным пришельцам, по ту сторону водораздела восприняли не иначе, как проявление слабости.

Отмобилизовав ресурс хитрой алчности и злобной ненасытности, армянам казалось, что их растущие аппетиты непременно будут удовлетворяться, и некогда безземельные пришельцы, бесстыдно добиваясь новых приобретений, рано или поздно станут обладателями всех тюркских ареалов. Черта с два.

Призыв Ильхама Алиева вернуть исконные владения – это серьезный сигнал зарвавшемуся агрессору, который принял наглость и варварство за прием, исправно дающий результат.

Аморальная беспардонность Саргсяна, достойная быть слитой в унитаз, не только не выдерживает критики, но и подводит миротворческий процесс к черте коллапса. Если Ереван считает, что заявления Алиева свидетельствуют об отчужденности Азербайджан от мирного процесса, он нагло брешет.

Смысл призыва Ильхама Алиева означает – не хотели добром, получите злом. Это к семантике переговорного процесса, который Ереван превратил в предмет измывательств, считая государственный террор допустимым средством для легализации экспансионизма.

Затягивая процесс поиска уступок, Ереван не желает смириться, что сужает окно своих возможностей. Режим наказаний, взятый на вооружение Азербайджаном, дал результат. Однако для полного отрезвляющего воздействия на агрессора, похоже, необходимо повторение более внушительного плана наподобие апрельского сценария 2016 года.

В медицине против страшного диагноза – гангрены используется метод отсечения. Скверна вырывается с корнем, иначе болезнь поразит весь организм. Посему как армянской разрушительности не позволит разойтись Азербайджан, сам собой напрашивается радикальный план подавления очага напряженности.

Как бы это угрожающе ни звучало, Армения с ее отлыниваниями, искусственными паузами, приемами туалетной дипломатии других альтернатив, кроме принуждения к смиренности, не оставляет. Цена преступной безнаказанности всегда бывает высокой.

Тофик Аббасов

Minval.az