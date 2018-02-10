Президент России Владимир Путин рассматривает возможность возродить Министерство государственной безопасности, существовавшее во времена Иосифа Сталина.

Об этом говорится в материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.

Там сообщили, что в России сейчас идет подготовка к реформе силовых структур, призванной укрепить власть Путина.

«Ключевая в этом процессе — вероятность возрождения Министерства государственной безопасности, органа, который первоначально был создан Иосифом Сталиным и действовал в 1945-1954 годах. Такая структура укрепила бы ФСБ, соединив несколько внутренних служб безопасности в один орган, контролирующий шпионаж, контрразведку, охрану порядка и полицейскую деятельность. В течение лета и осени 2016 года, когда Росгвардия медленно начала консолидировать власть, ФСБ выступила с идеей вернуть Министерство госбезопасности, но из-за распрей между различными службами безопасности дискуссия провалилась. Теперь идея восстановления Министерства госбезопасности снова на столе. И если это будет реализовано, это может значительно усилить позиции ФСБ в России», — рассказали аналитики. Об этом информирует «Апостроф».