В израильской армии заявили, что сбили иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство Израиля из Сирии.

Об этом армейская пресс-служба сообщила на своём сайте. Отмечается, что также был нанесён удар по иранским военным объектам в Сирии.

«Боевой вертолёт успешно перехватил иранский беспилотник, который был запущен из Сирии и вторгся в воздушное пространство Израиля… В ответ израильская армия нанесла удары по иранским объектам в Сирии», — указано в заявлении.

Уточняется, что системы ПВО Сирии выпустили несколько зенитных ракет по израильским самолётам.