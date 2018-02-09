Как Трамп получает информацию

Президент США Дональд Трамп не доверяет ежедневным печатным отчетам от спецслужб и предпочитает устные брифинги, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Washington Post.

Издание отмечает, что семь предыдущих президентов по утрам читали письменные отчеты спецслужб с последней информацией, однако Трампа это не устраивает.