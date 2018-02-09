Азербайджан и Иран продолжают переговоры по финансированию и строительству второго этапа транспортного коридора «Север-Юг» — железной дороги Решт-Астара.

Об этом в пятницу во время приема, организованного по случаю 39-ой годовщины победы Исламской революции в Иране, сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

По словам министра, в короткие сроки в рамках первого этапа транспортного коридора была построена и сдана в эксплуатацию железнодорожная линия Астара (Азербайджан) — Астара (Иран) и моста на реке Астарачай, протекающей вдоль границы.

Министр также подчеркнул, что в результате искренней дружбы и взаимного уважения глав государств отношения стран достигли высочайшего уровня. «За последние четыре года состоялись десять встреч между главами государств, а также более 100 взаимных визитов официальных лиц, укрепилась юридическая база между государствами, были подписаны более 40 документов о сотрудничестве», — сказал Мустафаев.

По словам министра, были достигнуты важные продвижения в области расширения экономических связей, инвестиций и торговли. Примером этому были приведены совместное производство автомобилей в Нефтчалинском промышленном квартале, а также фармацевтическая деятельность в Пираллахинском промышленном парке.

Как отметил Мустафаев, в 2017 году товарооборот между Азербайджаном и Ираном вырос на 30 процентов.

Издание «Тренд» отмечает, что транспортный коридор «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Индией и Юго-Восточной Азией. Он будет также служить связующим звеном для соединения железных дорог Ирана, Азербайджана и России.

На первом этапе по коридору «Север-Юг» планируется транспортировать шесть миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем — 15-20 миллионов тонн грузов.