В Лас-Вегасе от сердечного приступа скончался один из пионеров хип-хопа, рэпер и диджей Lovebug Starski. Об этом в пятницу, 9 февраля, со ссылкой на менеджера артиста сообщает NPR.

Выступавшему под псевдонимом Lovebug Starski Кевину Смиту было 57 лет. Он был одним из первых рэперов и диджеев, выступавших на вечеринках в Бронксе в конце 1970-х, а в 1980-х записал такие хиты, как Amityville (The House on the Hill), Do the Right Thing и You’ve Gotta Believe.

Именно Смиту приписывают авторство слова «хип-хоп», которое позднее стало названием основанного на рэпе и стилизованной ритмичной музыке жанра и окружающей его культуре (также включающей в себя диджеинг, граффити и брейк-данс). Считается, что во время одной из вечеринок Lovebug Starski инкорпорировал выражение «хип-хоп» в свои рифмы, тем самым провожая призванного на военную службу друга: словами hip и hop в американской армии ведется счет при маршировке.

Также по легенде, выступление Lovebug Starski на одной из вечеринок в 1970-х вдохновило певицу и продюсера Сильвию Робинсон на идею студийной записи рэп-музыки и на создание первого хип-хоп лейбла Sugar Hill Records. Именно на нем вышел первый рэп-сингл в истории жанра — Rapper’s Delight группы Sugarhill Gang.