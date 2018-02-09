В южнокорейском городе Пхенчхан состоялась церемония официального открытия зимних Олимпийских игр 2018 года. Организаторы соревнований, которые продлятся до 25 февраля, устроили масштабное шоу, во время которого перед зрителями прошли олимпийские сборные стран мира. Фотографии с торжественного открытия опубликовало агентство ЕРА.