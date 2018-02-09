Азербайджан становится одной из ведущих стран мира, где пройдут престижные международные, европейские спортивные и футбольные соревнования.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в пятницу во время представления оригинала Кубка чемпионата мира по футболу.

«Мы гордимся тем, что Азербайджан и Баку являются одними из стран и городов, которые выбраны для проведения турне. Для нас это действительно большая честь. Сегодня это будет большим событием, и я уверен, что болельщики будут рады посмотреть на этот Кубок. Я с вашего разрешения прикоснулся к этому Кубку. Я знаю, что до Кубка могут дотрагиваться лишь чемпионы и главы государств. Я уверен, что это знаменательное событие, которое мы отмечаем впервые в нашей истории, вызовет большой интерес нашего футбола и наших игроков, поможет развитию в Азербайджане самого популярного спорта в мире. Мы стараемся помочь развитию футбола и спорта», — сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, Азербайджан имеет хорошие результаты в области спорта. «На прошедших в прошлом году Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Азербайджан занял 14-е место в мире по количеству медалей. Мы провели два престижных международных спортивных мероприятия — Европейские игры и Исламские игры солидарности, а наша команда заняла на этих Играх второе и первое места соответственно по количеству медалей. Мы с нетерпением ждем, когда в качестве хозяев примем финал Лиги Европы и четвертьфинал, а также некоторые игры групповой стадии Чемпионата Европы по футболу. Мы становимся одной из стран мира, где пройдут престижные международные, европейские спортивные и футбольные соревнования. Конечно, мы считаем это знаком дружбы и уважения к FIFA. Прошу передать мои приветствия президенту FIFA Джанни Инфантино, который был нашем гостем. Мы все будем помнить этот исторический день», — сказал Президент Азербайджана.