В Сирии американская авиация 7 февраля нанесла удар, под который попали российские наемники. Об этом сообщает CBS, ссылаясь на источники в Пентагоне.

По сообщению телеканала, авиаудар был нанесен после столкновения проправительственных сил Сирии и Сирийской демократической армии из-за нефтяных месторождений. Следствие полагает, что под «российскими наемниками» имеются в виду бойцы ЧВК Вагнера, которые действуют на месторождениях полезных ископаемых в долине Евфрата.

В свою очередь экс-лидер сепаратистов ДНР Игорь Стрелков сообщил, что американская авиация уничтожила пятый штурмовой отряд, бронегруппу и артиллерийское подразделение.

Как сообщалось, силы коалиции во главе с США нанесли ответный авиационный ударпо сирийским военным, которые ранее атаковали штаб SDF, где находились американские советники.