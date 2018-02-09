Обращения жителей столицы о незаконной продаже в действующих на территории Баку некоторых аптеках сильнодействующих препаратов расследуются в прокуратуре столицы страны.

Как сообщили АПА в прокуратуре города Баку, в ходе расследования было установлено, что 5 февраля 2018 года продавцы принадлежащей ООО «Çinar Pharmaceuticals» аптеки по адресу город Баку, Насиминский район, улица Асифа Магеррамова 11а продали без рецепта 50 штук сильнодействующего препарата «Contramal 150 SR (Tramadol HCI 150 mg)» за 75 манатов. По факту в прокуратуре города Баку было возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 240.2.2 (неоднократный незаконный оборот не относящихся к наркотическим средствам или психотропным веществам сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта) УК АР. Ведение следствия по делу было поручено Следственному управлению городской прокуратуры.

Во время следствия на основании соответствующего решения суда в указанной аптеке с участием сотрудников Минздрава был проведен обыск. При обыске были выявлены и изъяты не относящиеся к наркотическим и психотропным средствам лекарственные препараты, в составе которых имелись сильнодействующие вещества.

Фактический владелец и управляющий данной аптекой Гасымов Натиг Идрис оглу был задержан в качестве подозреваемого и допрошен с участием защитника в рамках уголовного дела.

В отношении Н.Гасымова было возбуждено уголовное дела по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) и 240.3.2 (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта в крупном размере) УК АР. Он был привлечен к делу в качестве обвиняемого, после чего решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

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