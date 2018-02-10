Кинокритики западных изданий сходили на премьеру БДСМ-мелодрамы «Пятьдесят оттенков свободы» Джеймса Фоули и написали разгромные рецензии. Портал Mashable опубликовал наиболее ироничные цитаты из их статей.

«Это твое? — спросила она, будто оказавшись в сказке семьи Кардашьян. — Это наше, — ответил он. И Христос заплакал», — описывает одну из сцен Entertainment Weekly.

«Это фильм, в котором одна из наиболее эмоциональных сцен появилась только благодаря проплаченной рекламе Audi, — отмечает The Telegraph. — [Кристиан Грей] оказался большим фанатом Пола Маккартни, когда тот играл в Wings. Через шесть месяцев супружества он точно выбросит все садомазохистские приспособления из своей Красной комнаты боли и поставит там спортивные тренажеры».

«Свяжите меня, заставьте смотреть плохие фильмы. Только, пожалуйста, больше никаких «Пятидесяти оттенков»», — взмолился автор из New York Daily News.

«Джек Хайд — вот это имя у персонажа. Как имена Грей и Стил, оно бьет нам в лица метафорами с утонченностью гигантского дилдо», — пишет The Hollywood Reporter.

Кинокритик «Ленты.ру» отметил подробное описание богатой жизни главной героини: «Интерьеры, спорткары и наряды Фоули снимает с таким сладострастием, что его кино постепенно и неумолимо меняет жанровую принадлежность: это уже не софткор-эротика, а хардкорное лакшери порно — к счастью, ненамеренный комедийный эффект оно при этом производит все так же надежно».

Эротическая франшиза также включает в себя фильмы «Пятьдесят оттенков серого», «На пятьдесят оттенков темнее». Первая часть удостоилась антипремии «Золотая малина» как худший фильм 2015 года.