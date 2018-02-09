Устройство для безопасного и «чистого» поедания хинкали изобрели в Грузии. Новинку на рынок поставила компания Hopshop, пишет Новости-Грузия.

Устройство под названием «хоп-хоп» (hop-hop) представляет собой пластмассовый зажим. С его помощью можно ухватить хинкали за хвостик, который в Грузии называется «чипи».

На днях Hopshop провел презентацию нового продукта, разместив рекламный ролик в социальных сетях. Авторы видео утверждают, что «хоп-хоп» поможет не обжечься и не испачкаться в процессе поедания хинкали. Кроме того, Hopshop заявляет, что прибор поможет сохранить внутри хинкали жидкую начинку.