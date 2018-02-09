Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об основании Азербайджанского богословского института.

Согласно распоряжению, при Государственном комитете по работе с религиозными структурами учреждается Азербайджанский богословский институт.

Министерству образования поручено обеспечить включение богословского факультета Бакинского государственного университета в структуру Азербайджанского богословского института.

Государственный комитет по работе с религиозными структурами должен в течение двух месяцев согласовать с президентом Азербайджана и утвердить устав Азербайджанского богословского института.