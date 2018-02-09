Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации страховой части трудовых пенсий.

Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики поручено в соответствии с индексом потребительских цен по 2017 году на 1 января 2018 года обеспечить повышение страховой части всех видов трудовых пенсий; осуществить индексацию сумм пенсионного капитала, накопленного в страховой части лицевых счетов в системе индивидуального учета. Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.