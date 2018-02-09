Делегация Азербайджана приняла участие в открытии Олимпиады в Пхенчане.
Флаг страны нес единственный наш представитель в соревнованиях Патрик Брахнер.
Патрик Брахнер будет участвовать в соревнованиях по слалому и большому слалому.
Делегация Азербайджана приняла участие в открытии Олимпиады в Пхенчане.
Флаг страны нес единственный наш представитель в соревнованиях Патрик Брахнер.
Патрик Брахнер будет участвовать в соревнованиях по слалому и большому слалому.
Дата: 2018/02/09 19:14
Раздел: Азербайджан, Спорт
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