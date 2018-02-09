Делегация Азербайджана приняла участие в открытии Олимпиады в Пхенчане.

Флаг страны нес единственный наш представитель в соревнованиях Патрик Брахнер.

Патрик Брахнер будет участвовать в соревнованиях по слалому и большому слалому.