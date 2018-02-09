Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Александра Яковлевича Шаровского орденом «Шараф».
А.Шаровский награжден за большие заслуги в развитии азербайджанской культуры.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Александра Яковлевича Шаровского орденом «Шараф».
А.Шаровский награжден за большие заслуги в развитии азербайджанской культуры.
Дата: 2018/02/09 20:19
Раздел: Life-style, Азербайджан
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