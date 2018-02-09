Основу армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта составляет факт военной агрессии и оккупации.

Как сообщает «Тренд», об этом говорится в интервью министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, опубликованном в журнале французского парламента «Le Journal Du Parlement» в рамках визита главы МИД во Францию.

Министр напомнил, что агрессивный сепаратизм, начавшийся с конца 80-х годов прошлого века и сопровождаемый террористическими действиями, обрел после распада СССР форму открытой военной агрессии Армении против Азербайджана.

«Применив военную силу, Армения оккупировала Нагорно-карабахский регион Азербайджана и прилегающие районы, совершила этническую чистку в отношении более одного миллиона азербайджанцев. То, что агрессивный сепаратизм не был своевременно пресечен, а также проявление двойных стандартов открыли путь к переживаемой сегодня трагедии. Поэтому против сепаратистских тенденций в Европе должны быть приняты серьезные меры, и эти тенденции должны быть пресечены. Должна быть продемонстрирована решительная и однозначная позиция против всех форм и проявлений сепаратизма», — сказал Мамедъяров.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что продолжение оккупации Арменией азербайджанских территорий и нахождение армянских вооруженных сил на оккупированных территориях страны является самой большой угрозой для мира и безопасности Европы и региона. Четыре резолюции СБ ООН, принятые в 1993 году, представляют решительную и однозначную позицию международной общественности по данному вопросу. В резолюциях еще раз подтверждены территориальная целостность, суверенитет, неприкосновенность границ Азербайджана и что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, а также требуется немедленный, полный и безоговорочный вывод оккупационных войск с азербайджанских территорий.

«Эти резолюции составляют основу мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ, куда входит и Франция. Для достижения продвижения в политическом решении конфликта должен быть обеспечен вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана и устранен фактор военного риска», — сказал министр.

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана коснулся и вопроса беженцев и вынужденных переселенцев.

«Порой наши партнеры из Европы в обсуждениях выдвигают на передний план вопрос прав человека. Но они безучастны к правам 250 тысяч азербайджанцев, изгнанных со своих исторических земель в Армении, более 700 тысяч азербайджанцев, изгнанных из семи оккупированных районов, и более 40 тысяч азербайджанцев, составлявших, согласно статистике 1989 года, 20 процентов от общей численности населения Нагорного Карабаха. Их право на проживание в условиях мира и безопасности, возвращение в свои дома, села и города должно быть в центре внимания наших партнеров из ЕС и организаций по правам человека», — сказал Мамедъяров.

Министр иностранных дел подчеркнул, что в результате политики этнической чистки, совершенной против мирных азербайджанцев на оккупированных территориях, Азербайджан пережил самую большую гуманитарную трагедию в Европе после Второй мировой войны.

«Со стороны Армении были совершены многочисленные военные преступления, преступления против человечности, а также геноцид как составная часть захватнической политики. Ходжалинский геноцид, во время которого в феврале 1992 года в результате нападения армянских вооруженных сил были жестоко убиты более 600 мирных жителей, в том числе дети, женщины и старики, является самой кровавой страницей конфликта. Другим трагическим гуманитарным аспектом конфликта являются пленные и пропавшие без вести лица. Более четырех тысяч азербайджанцев, включая гражданских лиц, считаются попавшими в плен и пропавшими без вести. Несколько лет назад армянскими вооруженными силами в заложники были взяты два наших соотечественника — Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев, которые хотели посетить могилы своих родителей в оккупированном Кельбаджарском районе. Они все еще находятся в заложниках», — сказал глава МИД Азербайджана.

Эльмар Мамедъяров напомнил, что все международное сообщество, а также резолюции СБ ООН признают Нагорный Карабах неотъемлемой частью азербайджанских территорий и поддерживают территориальную целостность и суверенитет страны в рамках международно признанных границ. Применяя силу, Армения продолжает нарушать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, проводит политику срыва переговоров, противоречащую воле и позиции международной общественности.

«Ресурсы переговорного процесса для решения конфликта не исчерпаны. Урегулирование конфликта может послужить формированию регионального сотрудничества, обеспечению устойчивого мира и безопасности в регионе. В первую очередь население Армении сможет воспользоваться возможностями сотрудничества, которые будут созданы в регионе. Для этого должен быть положен конец агрессии, армянские войска должны быть выведены с территорий Азербайджана и обеспечено возвращение в свои дома азербайджанских вынужденных переселенцев. То, что Армения, с одной стороны, говорит о продолжении захватнической политики, а с другой – о мире, несерьезно. Армянское руководство должно, наконец, понять, что попытки изменения международно признанных границ с применением силы неприемлемы и недопустимы», — сказал Мамедъяров.

Что касается мирного процесса, который ведется Минской группой ОБСЕ, то здесь результата нет, сказал глава МИД.

«Так, в результате более чем 25-летней деятельности не было обеспечено освобождение азербайджанских территорий от оккупации, возвращение на родные земли вынужденных переселенцев. В документе о мандате сопредседателей Минской группы ОБСЕ указано, что они должны руководствоваться соответствующими резолюциями СБ ООН, Хельсинкским заключительным актом и нормами и принципами международного права. Как дополнение к резолюции СБ ООН Минская группа подготовила план деятельности о неотложных шагах по выводу армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий, который был утвержден. Однако он до сих пор не выполнен. Необходимо учесть, что страны-сопредседатели Минской группы — постоянные члены СБ ООН и по уставу ООН ответственны за обеспечение международного мира и безопасности. Мы поддерживаем усилия стран-сопредседателей Минской группы по урегулированию конфликта, но есть необходимость в принятии более решительных и действенных шагов. Совместными усилиями была определена «дорожная карта» поэтапного решения конфликта. Так что сопредседатели МГ ОБСЕ, придерживаясь своей позиции, не должны позволять Армении подрывать переговоры, должны посредством политического и дипломатического давления обеспечить вывод армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий. В этом случае можно достичь продвижения в ходе переговоров. На данный момент в переговорном процессе чувствуется определенная интенсивность, конкретный и логичный ход. Азербайджан совместно с сопредседателями МГ ОБСЕ продолжит усилия в этом направлении. Надеемся, что Париж продолжит активно участвовать в урегулировании конфликта. Решение конфликта на принципах уважения территориальной целостности и суверенитета государств создаст почву для всестороннего регионального сотрудничества и устойчивого развития на Южном Кавказе. Это будет полезно не только для стран региона, но и наших партнеров из Европы, в том числе и для Франции», — сказал глава МИД Азербайджана.