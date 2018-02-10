Президент Филиппин Родриго Дутерте рассказал, как относится к своему американскому коллеге Дональду Трампу. В ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал CNN Philippines, филиппинский лидер заявил, что считает Трампа «хорошим президентом», действия которого просто не понимают.

— Заверяю вас, я поддерживаю Трампа. Он — хороший президент. Он делает это для своей страны. Они просто не понимают этого, — сказал президент Филиппин (цитата по «Лайфу»).

Отметим, ранее Дутерте резко критиковал прошлого президента США Барака Обаму, назвав его однажды «сукиным сыном». Помимо того, филиппинский лидер говорил, что Соединённые Штаты обращаются с его страной «как с собаками».