С герцогиней Кэмбриджской едва не приключился неприятный инцидент. Эта история произошла, когда Кэтрин, которая находится сейчас уже на восьмом месяце беременности, прибыла, чтобы принять участие в открытии нового Action on Addiction — центра реабилитации для страдающих от наркотической зависимости в Эссексе.

Как сообщает издание 7Дней, по случаю торжественного мероприятия Кэтрин облачилась в элегантное синее пальто и черные туфельки на очень высоких тонких каблуках. Именно эти туфельки едва не стали причиной падения беременной герцогини – когда один из каблуков прочно застрял в дренажной решетке на тротуаре. Каким-то чудом Кэтрин удалось сохранить равновесие и, не снимая туфелек, высвободить свою обувь из «западни».

После чего она с улыбкой обратилась к встречавшему ее на мероприятии вице лорд-лейтенанту Эссекса (официальному представителю королевы в этой области), уже очень немолодому Джонатану Дуглас-Хьюзу: «Помните, как в прошлый раз, когда мы с вами виделись, Вы немного потеряли равновесие? Так вот, со мной только что приключилось то же, что и с Вами!» При этом, Кэтрин сумела проявить достаточно такта, ведь Дуглас-Хьюз тогда (это случилось в 2016-м) не просто пошатнулся, а зацепившись за что-то, во время официально мероприятия, рухнул прямо к ее ногам. Чем он, естественно, был страшно смущен.

Что же касается самой герцогини, то она попадает в ситуацию, похожую на описанную выше, уже не в первый раз. В 2013-м, во время парада в Лондоне – по случаю Дня Святого Патрика – ее каблук угодил в аналогичную решетку. Но самое любопытное, что тогда Кэтрин тоже была беременна — она вынашивала своего первого ребенка — Джорджа! Хорошо, что оба инцидента не привели к печальному результату. Ведь падение на таких солидных сроках может привести к более, чем неприятным последствиям. Будем надеяться, что Кэтрин сделает из повторного происшествия правильные выводы и воздержится впредь, хотя бы до рождения своего третьего ребенка, который должен появиться на свет весной, от высоких каблуков.