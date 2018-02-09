В бакинской школе произошел вопиющий случай: выявлен ученик, вовлекавший несовершеннолетних к употреблению наркотиков и психотропных веществ. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Хатаинского района.

Известно, что в полицию о случившемся сообщила заместитель директора средней школы номер 138 Бикя Ахмедова. Она показала, что ученик десятого класса Т.Г., 2002 года рождения (имя не называется в интересах следствия), продает одноклассникам сильнодействующее психотропное средство. В свою очередь Ахмедовой об этом рассказали одноклассники Т.Г.

В настоящее время в отделе дознания 34-го отделения полиции Хатаинского района ведется разбирательство по факту. Несовершеннолетний пока не задержан. Полицейские выясняют, откуда школьник достал психотропное средство, в каком количестве и и скольким успел продать его. В то же время в полиции отметили, что данное средство отпускается в аптеках по рецепту врача.

Следствие продолжается.