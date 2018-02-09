Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в пятницу, 9 февраля, встретился с сестрой северокорейского диктатора Ким Е Чжон.

Так, согласно данным Associated Press, сестра Ким Чен Ына – первая из семьи, кто посетил Южную Корею со времен Корейской войны 1950-1953. Она приехала в составе делегации от Северной Кореи на открытие игр.

Во время встречи с главой Южной Кореи Ким Е Чжон широко улыбалась и пожала ему руку.

Многие международные аналитики считают, что решение послать Ким Е Чжон на Олимпийские игры продиктовано желанием КНДР добиться большей дипломатической открытости и, в конченом счете, наладить диалог с США.