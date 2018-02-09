Служба безопасности Украины не задерживала лидера «Руха новых сил» Михаила Саакашвили. Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает «Радио Свобода».

«Информация не соответствует действительности. Нас там нет и не могло быть», — заявила Гитлянская.

***

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили задержан.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп Украины («Батькивщина») Игорь Луценко, передает Minval.az.

«Хроники маразма. Только что Саакашвили задержан «Альфой», — написал нардеп.

Других подробностей он пока не сообщил.