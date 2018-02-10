Россия отказалась от Новороссии и потерпела поражение в Украине, и сейчас Москва пытается как-то помириться с Западом. Как сообщает Апостроф, такое мнение высказала Лилия Шевцова, известный российский политолог.

«Стратегически Россия в течение 2014-2015 годов проиграла в Украине, и Кремль был вынужден отказаться не только от концепции Новороссии, но и от концепции более массированного проникновения с целью подрыва во внутренние дела других европейских стран. Так называемая победа России на сирийском полигоне тоже выглядит отнюдь не победой, а имитацией тактического выигрыша с весьма неблагоприятными для РФ обстоятельствами», — считает политолог.

По словам Шевцовой, в РФ оценили ситуацию, назвав ее не чемоданом без ручки, а гирей в штанах. Напомним, что ранее был представлен доклад Мюнхенской конференции, где говорится о том, что опасность возникновения полномасштабной войны между Россией и Западом резко увеличилась после событий в Украине.