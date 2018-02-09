Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин официально объявили об открытии XXIII зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

«Событие, которого мы все ждали. Первая Олимпиада в Южной Корее. Для этого события трудился МОК. Наступает время Пхёнчхана. Спасибо всем, кто сделал возможным, чтобы этот турнир состоялся. Дорогие атлеты, настал ваш черёд», — сказал Бах.

Также президент МОК выразил особую благодарность делегациям Южной Кореи и КНДР, передает RT.

После выступления Баха слово взял президент Южной Кореи, объявивший об официальном открытии турнира.