Во время тяжелого ДТП в Астаре погиб студент.

Как сообщает местное бюро Report, на дорогу автомобиля марки «Mitsubishi-Pajero» вышел ребенок и чтобы не наехать на него, водитель, потеряв управление над транспортом, врезался в препятствие на обочине дороги.

Двое пострадавших в результате аварии были госпитализированы. Это жители астаринского села Шахагаджи Рустамов Сахиль Садагат оглу 2000 г.р. и Джаббаров Агамоглан Фикрет оглу.

Врачам не удалось спасти жизнь С.Рустамова, он скончался в больнице.

Погибший в результате тяжелого ДТП в Астаринском районе Рустамов Сахиль Садагат оглу учился в Азербайджанском техническом университете на первом курсе.

Пресс-служба учебного заведения подтвердила факт: «Рустамов Сахиль Садагат оглу учился в группе 317 a4 факультета «Радиотехника и связь» университета по специальности «инженер электроники, телекоммуникаций и радиотехники». В связи с завершением экзаменационной сессии и каникулами Рустамов Сахиль уехал в родной район, где и случилась трагедия. Руководство вуза и факультета, где учился Сахиль, выражает его семье и близким глубокие соболезнования».