Документы для регистрации Ильхама Алиева кандидатом в президенты Азербайджана на внеочередных выборах, намеченных на 11 апреля, представлены Центризбирком.

«Все необходимые документы для регистрации Ильхама Алиева кандидатом в президенты представлены в ЦИК», — сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правящей партии «Йени Азербайджан».

Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться 17 октября. Между тем, Ильхам Алиев 5 февраля подписал распоряжение о проведении внеочередных президентских выборов в стране 11 апреля.

Правящая партия «Йени Азербайджан» на съезде 8 февраля утвердила Ильхама Алиева кандидатом в президенты.

Согласно утвержденному ЦИК страны графику, 20 февраля начинается подача необходимых документов для регистрации кандидатов в президенты. Этот процесс завершится 12 марта. Уточнение и дополнение избирательных списков завершится до 7 марта.

Предвыборная агитация кандидатов начнется 19 марта и завершится 10 апреля.

Ильхам Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Он переизбрался главой государства в 2008 году и в 2013 году.

Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны будет избираться на 7 лет.