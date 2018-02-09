Молдаванин Георгий Лупу и азербайджанец Иска Исмаилов едва не устроили потасовку во время официальной презентации в преддверии восьмого турнира MMA Eagles Fighting Championship.

Как сообщает издание «Публика», организаторы с трудом разняли бойцов.

«У меня был бой с ним в Румынии. Тогда он первый начал, набросился на меня. Сейчас я ответил. Жду его в октагоне», — сказал боец MMA Георгий Лупу.

«Может, он что-то чувствует… Опасность… Хочет запугать меня или спровоцировать. Но меня такие вещи не пугают», — боец MMA Иска Исмаилов.