Кандидата в президенты Владимира Жириновского возмутила поездка его конкурента на выборах 18 марта Ксении Собчак в США; на встрече со студентами Нижегородского государственного университета имени Лобачевского глава ЛДПР заявил, что если бы он был главой государства, то дал бы указание отобрать у телеведущей паспорт.

«Вы когда-нибудь видели, чтобы кандидат в президенты какой-либо страны ехал в чужую страну и там поливал свою собственную страну грязью? Если бы я был в Кремле, я бы дал указание послу России в США Антонову отобрать паспорт у Собчак. Нам не нужны такие кандидаты в президенты, это дикость, это обычный гражданин не имеет права делать, нарушение нашего закона, Конституции», – цитирует Жириновского РИА «Новости».

Напомним, ранее Собчак прибыла в Вашингтон, где заявила, что НАТО не представляет угрозы для России. Также она предложила значительно сократить полномочия президента России, увеличив ответственность законодательной власти и превратив страну в парламентскую республику.