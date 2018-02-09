Президент Армении Серж Саргсян принял в Ереване сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта, сообщает его пресс-служба.

На встрече Саргсян призвал посредников «обратить внимание на последние заявления азербайджанского руководства».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего выступления на VI съезде партии «Ени Азербайджан» в минувший четверг заявил, что Иреван — это историческая земля Азербайджана, и необходимо вернуть азербайджанцев на эту землю. Он также отметил, что Армения остается в стороне от всех региональных проектов, и политика ее изоляции будет продолжаться до тех пор, пока азербайджанские земли не будут освобождены.

По словам лидера страны-агрессора Саргсяна, «эти заявления еще раз свидетельствуют о том, насколько далек Азербайджан от готовности к решению проблемы мирным путем». По его словам, «именно так Баку реагирует на призывы посредников о необходимости подготовки общества к миру».

Посредники, в свою очередь, представили армянского президенту итоги своей работы, а также предстоящие рабочие планы.