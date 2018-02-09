Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что видит себя «компромиссной фигурой» и «посредником» для Владимира Путина при передаче власти через шесть лет. Об этом она сказала журналисту Голоса Америки, отвечая на вопрос «почему Путин позволил зарегистрировать вашу кандидатуру?»

«Идет время, и Путин не молодеет. Есть физиологические факторы, над которыми даже он не властен. Я как раз верю в переходный вариант. Мы все помним, что в свое время он не нарушил Конституцию и нашел формальный способ передачи власти Медведеву. Он будет искать какой-то вариант выхода из ситуации – через комфортного человека для себя, через компромиссную фигуру», – предположила Собчак.

Кандидат в президенты уверена, что Путин останется у власти на «последние шесть лет». Она объяснила, что цель ее кампании – заявить о себе как о возможном посреднике при передаче власти.

«Я как раз могу быть тем посредником, потому что я знаю его очень давно, я думаю, что меня он опасается гораздо меньше, чем других оппозиционных лидеров, и я думаю, что у меня как раз будет шанс достичь своих целей и целей своих коллег из оппозиции, найти какое-то понимание у власти – того, что эти цели должны быть достигнуты, и, с другой стороны, он будет готов на такой диалог», – сказала Собчак.

Как передает «Настоящее Время», по ее словам, Путин опасается за свою безопасность в случае ухода с поста президента.