Армянская и греческая общины США призвали Вашингтон отказаться от поставок новейших истребителей F-35 Турции. Об этом, как информирует Minval.az, говорится в совместном заявлении Армянского национального комитета Америки (ANCA) и Совета греков Америки.

Авторы заявления считают, что США не должны продавать F-35 “государству, которое может потом использовать эти истребители против американских военных», либо их «союзников» и «партнеров» в регионе. Это Греция, Кипр … Армения и Израиль.

Армянские и греческие общинные структуры призывают американских граждан обратиться к сенаторам от их округов с просьбой выступить против продажи F-35.

Ранее между Вашингтоном и Анкарой были достигнуты предварительные договорённости по поводу того, что Турция в ближайшие годы получит около 100 новейших истребителей. ВВС Турции получат первую партию в 2018 году.

Отметим, на днях американский эксперт и писатель Рауль Лоуэри Контрерас в аналитическом издании The Daily Caller отмечал, что в США все чаще ставится под сомнение деятельность филиалов ANCA. Все дело в том, что ANCA представляет взгляды правительства Армении.

«ANCA тесно связана с армянскими дашнаками, являясь главным политическим представителем политики «Дашнакцутюн» в Соединенных Штатах», — отмечал эксперт.