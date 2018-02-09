«Федерация гольфа Азербайджана приостановила свою деятельность. Двери федерации давно уже закрыты».

Об этом Modern.az сообщили бывшие работники Федерации. По их словам, Федерация не смогла принимать участие в международных мероприятиях.

«Федерация прекратила свою деятельность посте того, как ее делами перестал заниматься Анар Мамедов (сын экс-министра транспорта Зии Мамедова). Ведь Федерация гольфа не финансировалась из госбюджета. Работники, после того, как не получали зарплату несколько месяцев, перестали выходить на работу. Не было даже проведено заседания в связи с уходом из Федерации Анара Мамедова. По имеющейся у нас информации, у Федерации имеются большие долги», — заявили работники.

Работники также отметили, что Федерация гольфа может заработать снова:

«В скором времени может появиться новое руководство, и Федерация снова заработает. Мы слышали, что будет избрано новое руководство, но кто именно – мы не знаем».

Напомним, что созданная в 2011 году Анаром Мамедовым Федерация гольфа Азербайджана прошла официальную регистрацию, а сам Анар Мамедов был избран ее президентом.