В Белгородской области РФ российские пограничники задержали гражданина Азербайджана и гражданина Армении за попытку незаконного пересечения государственной границы России. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Мужчин задержали вблизи госграницы непосредственно после ее пересечения.

Выяснилось, что задержанные — жители столиц двух закавказских республик Баку и Еревана. Они приехали в Харьков, откуда намеревались вдвоем незаконно попасть в Россию — легально пересечь границу они не могли, поскольку их въезд на территорию РФ ограничен.

В итоге задержанные нашли в Харькове проводника, который за одну тысячу долларов с каждого обещал помощь. Харьковчанин довез жителей Закавказья до линии границы, указал им маршрут движения, взял деньги и уехал. Нарушители пересекли границу и попали в руки российских пограничников.

В настоящее время по факту незаконного пересечения границы проводится проверка.