В Конституции Армении нет понятия первого вице-премьера, заявил в парламенте руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян.

«В 2015 году в этом не было необходимости, когда принималась новая Конституция, Овик Абраамян думал, что этим супер-премьером будет он, а Серж Саргсян говорил, пусть Овик Абраамян так думает. Серж Саргсян пригласил Карена Карапетяна, сказал, Карен, джан, сейчас я уже объявил, что не собираюсь претендовать на должность премьера, хочу оставить власть тебе. А Карен Карапетян подумал, ладно, значит супер-премьером буду я. Сейчас уже пришел момент передачи власти, говорят, Карен, джан, вроде Галуст Григорьевич, фракция, этот или другой, против. И получается ситуация, когда Серж Саргсян, смотря в глаза, «кидает» Карена Карапетяна. Сейчас, чтобы смягчить процесс «кидания», придумали очень «поощрительный приз» – пост первого вице-премьера. Вы говорите о Конституции, но это всего лишь сшитый на Сержа Саргсяна костюм», — заявил Никол Пашинян.

По его словам, в итоге получается, что народ также обманут, поскольку Серж Саргсян объявил, что не претендует на власть. По словам Пашиняна, власти приготовили «поощрительный приз» и для народа.

«А приз для народа – это красивый, хороший посол Армении в Великобритании – улыбчивый и оптимистичный», — отметил депутат.

Пашинян также заявил, что по Конституции РА, премьер-министру предоставляется больше полномочий, пытаясь ограничить полномочия Армена Саркисяна. В качестве примера он привел предлагаемые изменения института помилования, согласно которым право помилования перейдет к премьер-министру.

В своем выступлении Пашинян обратился также к резиденции президента, отметив, что Армен Саркисян, фактически лишиться резиденции на Баграмяна 26.

«Скажут, дадим тебе новую квартиру с евроремонтом, продолжай улыбаться, а мы за этой время осуществим серьезнейшие институциональные реформы», — отметил Пашинян.

«Я хочу констатировать, что если Серж Саргсян несмотря на свое обещание решит выдвинуться на пост премьер-министра, это может резко обострить внутриполитическую ситуацию в Армении», — добавил он.