В социальной сети Фейсбук бурно муссируется скандальный статус молодого азербайджанского «поэта» Акифа Эмингуэя, в котором он признается в том, что вырвал страницу из Корана, и при этом заметил, что в данный момент находится в ожидании последствий своего поступка.

«Сижу, считаю дни. То ли превращусь в обезьяну, то ли дом обрушится мне на голову…Страшно» — так написал Эмингуэй у себя в статусе.

Неадекватный поступок Эмингуэя вызвал шквал осуждений, но были и те, кто поддержал поэта в его непонятном (и хамском) порыве.

Мотивы неадекватного поступка Эмингуэя не известны, и потому очень возможен факт, что этот молодой «поэт» просто-напросто хочет эпатировать публику.

Или же все гораздо прозаичнее? А. Эмингуэй прекрасно знает, что в стране, где Ислам является официальной религией, его гадкий поступок не останется без порицания верующих. А потом – кто знает, под каким соусом преподнесет Эмингуэй нападки возмущенных людей. Скорее всего, попросит убежища, как «притесняемый мракобесами» в Азербайджане. Если честно, больше никаких объяснений этому дикому поступку в голову просто не приходит.

Если рассуждать с точки зрения воспитания, то Эмигнуэй просто напросто плюнул в лицо верующим людям, проживающим в нашей стране. Ведь если человек не верит в Бога, этот факт вовсе не значит, что можно издеваться над верой других.

Опять же, никто не в курсе, почему поэт вырвал страницу из Корана, но единственное, что доказал своим поступком А. Эмингуэй – свою невоспитанность и глупость.

Яна Мадатова

Minval.az