Включение в “кремлевский список” может повлечь задержки в привлечении кредитов для Лукойла и дополнительные вопросы от партнеров при согласовании сделок.

Как передает Рейтер, об этом сказал журналистам глава Лукойла Вагит Алекперов.

“Может, будет задержка по согласованию кредитных ресурсов по привлечению средств для наших проектов”, — сказал Алекперов.

Ранее США опубликовали список высокопоставленных чиновников и крупнейших бизнесменов РФ в рамках подписанного в прошлом году закона о санкциях. В список попали 210 человек, из которых 114 чиновников и 96 бизнесменов, включая Алекперова, состояние которых оценивается более чем в $1 миллиард.

“Конечно, ничего хорошего в нем (списке) нет. Лукойл работает на глобальном рынке, конечно, наши партнеры будут более тщательно подходить к сделкам…”, — сказал Алекперов.

Он добавил, что пока Лукойл не оценил в полной мере “всю опасность списка”.