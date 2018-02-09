Российские компании заинтересованы в перевозке металлопродукции по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК), сообщил председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Джавид Гурбанов.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, в ходе визита в Москву он провел переговоры с представителями металлургических компаний. «В ходе переговоров российские компании изъявили желание транспортировать по маршруту БТК ежемесячно 70 тыс. тонн металлопродукции», — сказал глава АЖД на пресс-конференции в пятницу.

Он также отметил, что Россия заинтересована в доставке в Карс «дерева и металлопродукции, а в обратном направлении в перевозке пищевой продукции».

Ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялся 30 октября 2017 года.

На начальном этапе объем транспортировки грузов по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс предполагается на уровне 5 млн тонн в год, в дальнейшем ожидается рост объема грузоперевозок до 15-17 млн тонн грузов в год.

Проект строительства железной дороги БТК включал строительство железной дороги Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км – на территории Турции, 30 км – Грузии, а также реконструкцию в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Строительство грузинской части финансировалось Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.