Число освобожденных населенных пунктов в Африне достигло 42, пишут турецкие СМИ.
Сообщается что сегодня в рамках операции «Оливковая ветвь» были освобождены от террористов два села на границе с турецкой провинции Хатай.
Число освобожденных населенных пунктов в Африне достигло 42, пишут турецкие СМИ.
Сообщается что сегодня в рамках операции «Оливковая ветвь» были освобождены от террористов два села на границе с турецкой провинции Хатай.
Дата: 2018/02/09 15:00
Раздел: Мир
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