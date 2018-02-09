В рамках строительства Бакинской кольцевой железной дороги будет построено 23 железнодорожных станции, сказал журналистам в пятницу глава ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов.

«Как известно, сейчас действует железная дорога Баку-Сумгайыт с остановкой на двух станциях — Баладжары и Хырдалан. Мы хотим расширить эту дорогу так, чтобы поезда, отправляющиеся из Баку, ехали не только в этом направлении, но и в противоположном — через станции Бакиханова, Забрат-1, Забрат-2, Пиршаги, Фатмаи, Новханы и дальше до Сумгайыта. Также планируется продлить ее в направлении станции Баглар в поселке Маштага. Другая ветка будет продлена до станции Дюбенди неподалеку от Зиря. Раньше там была железная дорога до Пираллахи, однако мост был демонтирован. Еще одна линия будет проложена до поселка Бина и в будущем будет решен вопрос железной дороги до Международного аэропорта Гейдар Алиев», — сказал Гурбанов.

По словам главы ЗАО, имеется большая программа по Бакинской кольцевой железной дороге.