Международный олимпийский комитет отозвал решение не выдавать коллекционные смартфоны атлетам из Ирана после того, как иранский МИД выразил жалобу южнокорейскому послу, сообщил Интерфакс со ссылкой на иранский телеканал «Пресс-ТВ».

«МОК предоставит мобильные телефоны всем спортсменам из всех стран, участвующих в Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году. Эти смартфоны содержат информацию о соревнованиях, которая необходима атлетам», — цитирует телеканал слова представителя комитета.

Речь идет о смартфонах компании Samsung из особой коллекции, приуроченной к Зимним Олимпийским играм 2018 года.

Ранее сообщалось, что такие гаджеты получили все участники соревнований, кроме спортсменов из Ирана и КНДР. Организаторы Игр объяснили такое решение тем, что на данный момент в отношении этих двух стран действуют санкции ООН.

В соответствии с новым решением, смартфоны получал как иранские, так и северокорейские олимпийцы, отметил представитель МОК. При этом атлеты из Ирана смогут оставить их себе и после соревнований, но представителей КНДР попросят вернуть гаджеты организаторам Игр.

По некоторым данным, северокорейская сборная отказалась принимать предложенные телефоны на таких условиях.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Южной Кореи после того, как компания Samsung отказалась предоставить смартфоны иранским спортсменам. Осведомлённый источник сообщил ИРНА, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сказал, что если компания Samsung не извинится перед иранскими спортсменами и не откажется от своего решения, он больше не будет пользоваться смартфоном Samsung.