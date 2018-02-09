Как уже сообщал ранее Minval.az, сын главы Исполнительной власти Баку Гаджибалы Абуталыбова – Исрафил Абуталыбов, получивший гражданство Турции и сменивший свое имя на Абу Бекир, приобрел в стамбульском районе Султанахмет отель за 20 млн. долларов. Кроме того, он потратил несколько миллионов на обновление отеля.

Исрафил Абуталыбов — транжира и любитель дорогих автомобилей, предпочитающий жить ночной активной жизнью. До сих пор по городу ходят легенды о том, как этот человек сорил деньгами.

Так, например, в 2006 году его девушка пожаловалась на бутик, где ей не разрешили примерить одежду. Разгневанный Исрафил Абуталыбов приехал в этот бутик, купил там женскую одежду на сумму 2000 долларов, после чего демонстративно вытер ей стекла своего автомобиля, разорвал и выкинул в мусорное ведро.

Как сообщали ранее СМИ, в 2013 году И. Абуталлыбов получил от своего отца новую подземную автомобильную стоянку, построенную государством перед Домом правительства. Гаджибала Абуталыбов сдал эту стоянку в аренду компании, принадлежащей Исрафилу Абуталыбову. Ходили слухи, что папа таким образом отблагодарил своего отпрыска за рьяное участие в деле строительства «Зимнего бульвара».

В том же году в СМИ (в том числе и в Minval.az) неоднократно поднимали поднимался вопрос о высоких ценах на автостоянках. Журналисты одного из изданий задали этот вопрос официальному представителю Минтранса Намигу Гасанову, который заявил, что цены формирует не Минтранс, а собственники, которые берут эти объекты в аренду.

Дальше – больше. В СМИ мелькали сообщения о том, что сын Гаджибалы Абуталыбова вернулся в Баку и ударился в ваххабизм: отрастил бороду, надел укороченные брюки, сидел дома и совершал намаз, читал религиозную литературу. Увлечение вахаббизмом не замедлило проявиться: Исрафил стал оказывать на давление на предпринимателя еврейского происхождения Гурбана Махмудова, арендовавшего у сына мэра помещение под ломбард, дескать деятельность эта противоречит религии.

Кроме того, СМИ сообщали о том, что И. Абуталыбов был арестован по обвинению в поддержке ваххабитов, которые хотели присоединиться к террористической группировке «Исламское государство Ирака и Леванта», их финансировании и в связях с террористическими группировками. Но позже пресс-секретарь Гаджибалы Абуталыбова опроверг эту информацию. А потому общество так и не узнало – сколько стоил мэру Баку откуп своего чада от справедливого наказания.

Читая обо всех «подвигах» сына главы ИВ Баку, у читателя явно напрашивается один вопрос: откуда деньги? Ведь у Исрафила Абуталыбова по жизни было только одно официальное место работы — должность заместителя председателя Констиуционного суда. Но и оттуда его поперли – после того, как обо всех «художествах» И. Абуталлыбова стали писать в СМИ. Отметим, что он был отстранен от занимаемой должности еще в 2008 году.

Не так давно проявилась информация о том, что после развода с дочерью бывшего министра связи и высоких технологий Али Аббасова Исрафил Абуталыбов долгое время проживал в Лондоне. А проживал-то не просто так.

Согласно информации, размещенной в британском каталоге компаний www.ccdni.com, Исрафил Абуталыбов в 2006-2010 годах являлся директором зарегистрированной в Лондоне компании ANDROUSH SHTRIKER LIMITED, а с 2007 по 2009 год владел компанией HAMILTON CONSULTANCY & ADVISORY LIMITED. О первой компании никакой информации нет, но вторая, как известно, занималась юридической консультацией.

И мы уверены, что – помимо нарытой журналистами информации о лондонских компаниях, у новоиспеченного Абу Бекира есть еще немало бизнес-проектов, о которых как он, так и его окружение, предпочитают умалчивать. А потому и покупка отеля за 20 миллионов долларов, и ремонт, обошедшийся Абу Бекиру в несколько миллионов, для него не более чем мелочь.

Яна Мадетова

Minval.az