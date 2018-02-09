Айнур Сулейманлы назначена генеральным директором Международного банка Азербайджана. До этого Сулейманлы занимала пост исполнительного директора AccessBank по человеческим ресурсам и администрации, сообщает Тренд.

В настоящее время Сулейманлы также является председателем экспертной группы по учебной стратегии и человеческим ресурсам Ассоциации банков Азербайджана.

До прихода в AccessBank Сулейманлы работала в международной компании в сфере маркетинговых исследований на протяжении четырех лет. Её деятельность в AccessBank началась с ноября 2005 года в должности специалиста по человеческим ресурсам, впоследствии она была повышена до должности исполнительного директора.

Сулейманлы окончила Азербайджанский государственный экономический университет. Она имеет степень бакалавра и магистра по специальности «Управление персоналом».

AccessBank желает Сулейманлы успехов в дальнейшей деятельности.

Международный банк Азербайджана действует с 1992 года. Свыше 90 процентов акций банка принадлежат государству. AccessBank работает в Азербайджане с 2002 года.