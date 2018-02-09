10 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди. Подует восточный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5°, днем 6-8°, в Баку ночью 3-5°, днем 6-8° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 мм ртутного столба. Относительная влажность 80-90%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах – снег. Днем осадки в западных районах постепенно прекратятся. В отдельных местах будет туман. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем 7-12° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.