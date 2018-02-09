Президент Ильхам Алиев оказывает большую поддержку развитию творчества, искусства, литературы в стране, заявил председатель Союза писателей Азербайджана Анар.

Он отметил, что ни в одной стране не проявляется столько внимания и заботы об этой сфере.

«Президент Азербайджана всегда уделяет внимание людям творчества, прилагает усилия для решения их проблем. Поэтому люди творчества поддерживают кандидатуру президента Ильхама Алиева на предстоящих выборах и уверены в его победе. Мы проголосуем за президента Ильхама Алиева», — цитирует его слова Тренд.