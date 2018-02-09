Министра комплексных экологических преобразований Франции Николя Юло обвинили в сексуальном насилии и домогательствах. Сам министр назвал «позорными» эти обвинения, сообщает The Guardian.

Свое заявление министр комплексных экологических преобразований Франции сделал еще накануне, поскольку сегодня, 9 февраля, французский еженедельник Ebdo опубликует статью, в которой речь пойдет об обвинениях от женщины из хорошо известной французской политической семьи в отношении министра.

Отец женщины рассказал журналу, что его дочь, описывая эту ситуацию, «никогда не использовал слово изнасилование», однако заявила, что действовала «под принуждением». Речь идет о событиях 1997 года, однако женщина обратилась в полицию только в 2008 году, когда срок для открытия судебного дела уже истек.

Сообщается, что в то время Юло был допрошен полицией, и дело было закрыто.

Как передает «Корреспондент», недавно во Франции открыли предварительное расследование в отношении министра бюджета Жерара Дарманена, которого обвинили в изнасиловании.