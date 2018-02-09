Азербайджан ждет от сопредседателей Минской группы ОБСЕ более решительных и действенных шагов для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, заявил глава МИД Эльмар Мамедъяров.

«Мы поддерживаем усилия стран-сопредседателей МГ ОБСЕ по урегулированию этого конфликта, но считаем, что нужны еще более решительные и действенные шаги для его решения. Совместными усилиями определена дорожная карта поэтапного урегулирования конфликта», — сказал Э.Мамедъяров в интервью французскому журналу «Le Journal Du Parlement».

По его словам, сопредседатели МГ ОБСЕ не должны позволить Армении нарушить переговорный процесс по урегулированию конфликта, а также посредством политико-дипломатического давления обеспечить вывод армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. «В этом случае можно добиться прогресса в переговорном процессе», — приводит его слова «Интерфакс-Азербайджан».

Министр добавил, что в настоящее время в переговорном процессе наблюдается определенная интенсивность, конкретика и логичность. «Азербайджан продолжит с сопредседателями деятельность в этом направлении. Мы является самой заинтересованной стороной в скорейшем урегулировании конфликта», — подчеркнул он.

Э.Мамедъяров отметил, что Баку рассчитывает на дальнейшее активное участие Парижа в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. «Решение этого конфликта на основе принципов территориальной целостности и уважения суверенитета, создаст почву для устойчивого развития Южного Кавказа и всестороннего сотрудничества в регионе. От этого могут выиграть не только страны региона, но и наши европейские партнеры, в том числе и Франция», — добавил глава МИД.