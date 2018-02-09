Сегодня на ряде улиц и проспектов Баку вода будет подаваться с перебоями.

Об этом говорится сообщении ОАО «Азерсу», распространенном в пятницу.

Ограничения в подаче воды будут на улицах Сулеймана Везирова, Фазаила Байрамова, Афияддина Джалилова, Мехти Мехтизаде, Наджафгулу Рафиева, Натига Алиева, Аледдина Гулиева, на ряде участков проспектов Ходжалы, Нобеля и Бабека.

Перебои в подаче воды связаны с переносом водопроводных линий, проходящих через территорию, в рамках реконструкции дорожной инфраструктуры на проспекте Бабека.