Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что обломки польского Ту-154, при крушении которого под Смоленском в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский, остаются в России, так как польская сторона еще не завершила расследование, передает РИА «Новости».

«Тема возвращения в Польшу обломков президентского самолета чрезмерно политизирована, вокруг нее искусственно создается повышенный ажиотаж, как будто этот вопрос имеет некое символическое значение. Между тем с точки зрения практической, вопрос о том, где находятся обломки — в России или в Польше — существенного значения не имеет», — сказал Андреев.

Он отметил, что польским следователям и экспертам на всех этапах расследования предоставлялся полный доступ к обломкам. Посол пояснил, что обломки остаются в России, потому что расследование авиакатастрофы не завершено, а по российскому законодательству до завершения всех процессуальных действий обломки должны оставаться в распоряжении российского следствия.